Несовершеннолетние спортсмены из Приморья подозреваются в покушении на убийство

В социальных сетях со слов потерпевшего сообщается, что с нападавшими подростками у него был словесный конфликт ранее, на этом же стадионе. Несколько месяцев спустя школьники решили отомстить: подкараулили оппонента, когда он пришёл поиграть в футбол с приятелем, и избили, в том числе ногами. В ходе избиения подростки утверждали, что «им за это ничего не будет», потому что родители якобы смогут избавить их от ответственности. Молодой человек выразил опасение, что подростки, ощущая свою безнаказанность, предпримут ещё одну попытку расправы. Сейчас парень остаётся на лечении в больнице. О конфликте с несовершеннолетними он написал в Telegram-чат главы Артёмовского городского округа, чтобы предотвратить вероятные нападения подростков на других молодых людей.