Несовершеннолетние спортсмены из Приморья подозреваются в покушении на убийство

Предварительно установлено, что конфликт произошёл 2 августа 2025 года около 21:00. Двое подростков в возрасте 15 и 16 лет напали на молодого человека возле стадиона «Угольщик». После избиения мальчишки применили против оппонента травматическое оружие, выстрелив ему в голову.
В социальных сетях со слов потерпевшего сообщается, что с нападавшими подростками у него был словесный конфликт ранее, на этом же стадионе. Несколько месяцев спустя школьники решили отомстить: подкараулили оппонента, когда он пришёл поиграть в футбол с приятелем, и избили, в том числе ногами. В ходе избиения подростки утверждали, что «им за это ничего не будет», потому что родители якобы смогут избавить их от ответственности. Молодой человек выразил опасение, что подростки, ощущая свою безнаказанность, предпримут ещё одну попытку расправы. Сейчас парень остаётся на лечении в больнице. О конфликте с несовершеннолетними он написал в Telegram-чат главы Артёмовского городского округа, чтобы предотвратить вероятные нападения подростков на других молодых людей.
Нападавшие подростки предположительно занимаются в спортивном клубе «Мастер». По словам местных жителей, клуб имеет неоднозначную репутацию — якобы его воспитанники склонны к агрессивному поведению, после занятий мальчишки пытаются отрабатывать изученные в клубе приёмы на оппонентах без подготовки, а тренеры и хозяин клуба никакой воспитательной работы с подростками не проводят.
Прокуратура, держа на контроле расследование уголовного дела, даст принципиальную оценку работе органов системы профилактики.
В расследовании принимает участие и полиция. Пострадавшему юноше выдано направление на медицинскую экспертизу для уточнения степени тяжести вреда его здоровью.
Доклад о ходе и результатах расследования затребовал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.