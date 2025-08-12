Ричмонд
Крупный пожар на предприятии в Ярославле локализован

Пожар на производственном предприятии в Ярославле, вспыхнувший ночью 12 августа, удалось локализовать. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, уточненная площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров.

По данным ведомства, возгорание произошло на крупном производственном объекте. Ранее сообщалось о пожаре на площади около 4,5 тысячи квадратных метров и обрушении кровли. «Пожар на производственном предприятии в Ярославле локализован. По уточненной информации, площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров», — сообщили в МЧС России.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМощный пожар охватил часть промзоны в Ярославле. Видео.

К ликвидации последствий привлекли порядка 100 специалистов, а также 27 единиц техники, включая пожарный катер. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время продолжаются работы по полному тушению и разбору завалов. О причинах возгорания информации не поступало.