Крупный пожар на предприятии в Ярославле локализован

К ликвидации последствий привлекли порядка 100 специалистов, а также 27 единиц техники, включая пожарный катер. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время продолжаются работы по полному тушению и разбору завалов. О причинах возгорания информации не поступало.