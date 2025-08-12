Оползень вызвал цунами в преддверии встречи Путина и Трампа на Аляске

Местное издание Alyaska Landmine предполагает, что встреча может пройти в отеле Alyeska Resort в городе Гирдвуд, южной части муниципалитета Анкоридж. Такое предположение основано на том, что в этом отеле с 12 по 16 августа отсутствуют свободные номера для бронирования, что может свидетельствовать о подготовке к важному мероприятию.