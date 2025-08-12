Ричмонд
Оползень вызвал цунами в преддверии встречи Путина и Трампа на Аляске

За несколько дней до запланированной встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на Аляске случился природный инцидент — оползень, который спровоцировал небольшое цунами.

За несколько дней до запланированной встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на Аляске случился природный инцидент — оползень, который спровоцировал небольшое цунами. Об этом сообщает местный новостной портал Alaska’s News Source со ссылкой на данные Информационного центра по землетрясениям Аляски (AEIC).

По информации специалистов, оползень произошёл в районе поселка Эндикотт Арм, расположенного к югу от столицы штата — Джуно. Обвал грунта упал в воду, вызвав волны цунами высотой около 0,3 метра. К счастью, никто не пострадал, а разрушений зафиксировано не было.

Владимир Путин и Дональд Трамп планируют встретиться 15 августа на территории Аляски для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине. Точное место проведения переговоров пока не раскрывается.

Местное издание Alyaska Landmine предполагает, что встреча может пройти в отеле Alyeska Resort в городе Гирдвуд, южной части муниципалитета Анкоридж. Такое предположение основано на том, что в этом отеле с 12 по 16 августа отсутствуют свободные номера для бронирования, что может свидетельствовать о подготовке к важному мероприятию.

Также Дональд Трамп случайно назвал Россию местом переговоров с Путиным 15 августа.

