Организаторы концерта «Пикника» не уведомили вовремя полицию о его проведении в «Крокусе»

Организаторы концерта группы «Пикник», на котором произошёл теракт, не сообщили заранее в полицию Красногорска о проведении мероприятия в «Крокус Сити Холле». Такие сведения содержатся в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.
По информации, предоставленной начальником отделения охраны общественного порядка УМВД по Красногорску во время допроса в Следственном комитете, обращение о проведении концерта поступило в полицию 22 марта 2024 года уже в период с 17 до 18 часов. В этот же день инспектор-кинолог провёл обследование места проведения и прилегающей территории, оформив соответствующий акт.
Кроме того, к концертному залу был направлен пеший наряд ППС из двух полицейских, которые около 18 часов связались с представителями службы безопасности «Крокус Сити Холла» и наладили взаимодействие для обеспечения порядка на мероприятии.
Ранее сообщалось, что на процессе над террористами из «Крокуса» допросили мужчин, потерявших жен в теракте.