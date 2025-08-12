Организаторы концерта «Пикника» не уведомили вовремя полицию о его проведении в «Крокусе»

По информации, предоставленной начальником отделения охраны общественного порядка УМВД по Красногорску во время допроса в Следственном комитете, обращение о проведении концерта поступило в полицию 22 марта 2024 года уже в период с 17 до 18 часов. В этот же день инспектор-кинолог провёл обследование места проведения и прилегающей территории, оформив соответствующий акт.