В Приморье 16-летний мотоциклист, попавший в аварию, скончался в больнице

История о двух подростках, которые 11 августа на мотоцикле попали в аварию, получила продолжение. По факту ДТП было заведено уголовное дело в связи со смертью одного из пострадавших, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на ведомство.
Как мы писали ранее, по предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Prius при выполнении поворота допустил столкновение с мотоциклом. За рулем двухколесного транспорта находился несовершеннолетний водитель 2009 года рождения, пассажиру же — 15 лет.
Пострадавших подростков доставили в больницу, спустя сутки прокуратура сообщила, что 16-летний водитель скончался в медучреждении. Было заведено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ведомство взяло расследование на контроль.