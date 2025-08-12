В Приморье 16-летний мотоциклист, попавший в аварию, скончался в больнице

История о двух подростках, которые 11 августа на мотоцикле попали в аварию, получила продолжение. По факту ДТП было заведено уголовное дело в связи со смертью одного из пострадавших, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на ведомство.