Новый поворот в деле о туберкулезе в приморской школе: медработника вновь будут судить

Как сообщили в прокуратуре региона, ранее Дальнегорский районный суд оправдал сотрудницу местной больницы по статье о подделке документов. Женщина внесла в медкарту ложные сведения об отсутствии заболеваний у сотрудницы пищеблока, хотя та страдала туберкулезом и гепатитом. Позже инфекцию выявили у 12 учащихся.