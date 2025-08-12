Новый поворот в деле о туберкулезе в приморской школе: медработника вновь будут судить

Как сообщили в прокуратуре региона, ранее Дальнегорский районный суд оправдал сотрудницу местной больницы по статье о подделке документов. Женщина внесла в медкарту ложные сведения об отсутствии заболеваний у сотрудницы пищеблока, хотя та страдала туберкулезом и гепатитом. Позже инфекцию выявили у 12 учащихся.
«Краевой суд согласился с нашими доводами, отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение», — заявили в ведомстве.
По информации следствия, индивидуальный предприниматель Ю. А. Кононенко допустил к работе на кухне женщину без медосмотра. В результате у 12 детей подтвердился туберкулез. Родители подали 16 исков на 19 млн рублей за причиненный вред.
Напомним, в июне Приморский краевой суд заменил условные сроки реальными для владельца столовой и его сотрудницы.