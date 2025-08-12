Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый поворот в деле о туберкулезе в приморской школе: медработника вновь будут судить

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа, ФедералПресс. Приморский краевой суд отменил оправдательный приговор медицинскому регистратору, обвиняемой в фальсификации данных о здоровье работника школьной столовой. По данным следствия, из-за ее действий в школе Дальнегорска произошла вспышка туберкулеза.

Источник: Freepik

Как сообщили в прокуратуре региона, ранее Дальнегорский районный суд оправдал сотрудницу местной больницы по статье о подделке документов. Женщина внесла в медкарту ложные сведения об отсутствии заболеваний у сотрудницы пищеблока, хотя та страдала туберкулезом и гепатитом. Позже инфекцию выявили у 12 учащихся.

«Краевой суд согласился с нашими доводами, отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение», — заявили в ведомстве.

По информации следствия, индивидуальный предприниматель Ю. А. Кононенко допустил к работе на кухне женщину без медосмотра. В результате у 12 детей подтвердился туберкулез. Родители подали 16 исков на 19 млн рублей за причиненный вред.

Напомним, в июне Приморский краевой суд заменил условные сроки реальными для владельца столовой и его сотрудницы.