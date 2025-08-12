Сидела вся в крови. Соседи рассказали о красноярке, пытавшейся убить сына

Соседи рассказали о женщине, пытавшейся зарезать своего 3-летнего сына в общежитии на улице Демьяна Бедного в Красноярске. Об этом пишут Sibnovosti.ru.
Жители дома характеризуют 37-летнюю женщину как адекватную и непьющую. При этом она вела замкнутый образ жизни. Близких друзей у красноярки не было.
«Адекватная была, никто ничего не подумал бы даже на нее. Никогда не слышала, чтобы она на него (сына, — прим. ред.) крикнула. Сыночка-сыночка всегда. Мы частенько вместе ходили, она его в детский сад, я на работу по пути», — поделилась соседка.
По предварительным данным, 8 августа 37-летняя женщина взяла кухонный нож и ударила ребенка в спину, после чего порезала и себя. Мальчик находится в коме, его состояние тяжелое. Мать госпитализировали в больницу. Известно, что красноярка наблюдалась у психиатра. Однако семья не состояла на профилактическом учете.
Раненого ребенка и женщину в тот вечер обнаружил полицейский. Другая соседка рассказала, что в тот день правоохранители приехали в общежитие, чтобы раздавать листовки о мошенниках.
«Потом один вышел на улицу и начал бегать. А мы с дочкой, друзья к нам приехали, сидели на лавочке (около подъезда, — прим. ред.). И света не было тогда, и мы с ними поднялись наверх, они сказали: “Посветите, девчонки, нам”. Мы зашли, а она (подозреваемая в покушении на убийство малолетнего, — прим. ред.) сидит на стуле синяя, вся в крови, всё в крови, и нас туда не пустили дальше», — уточнила женщина.
Соседка добавила, что 37-летняя мать призналась в совершенном, когда ее выводили из квартиры.
«Она призналась, что “да, я хотела ребенка убить” и сама покончить с собой. Что типа “надоела мне эта жизнь”. Она одна всегда, у нее ни подруг не было, ни друзей, всегда одна», — поделилась соседка.
Женщине предъявили обвинение, в ближайшее время ей изберут меру пресечения. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.