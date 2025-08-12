Сидела вся в крови. Соседи рассказали о красноярке, пытавшейся убить сына

«Потом один вышел на улицу и начал бегать. А мы с дочкой, друзья к нам приехали, сидели на лавочке (около подъезда, — прим. ред.). И света не было тогда, и мы с ними поднялись наверх, они сказали: “Посветите, девчонки, нам”. Мы зашли, а она (подозреваемая в покушении на убийство малолетнего, — прим. ред.) сидит на стуле синяя, вся в крови, всё в крови, и нас туда не пустили дальше», — уточнила женщина.