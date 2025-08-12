На набережной Хабаровска столкнулись два теплохода, капитаны попытались скрыть инцидент, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Столкновение судов «Капитан Борздов» и «Москва-75» произошло на Амуре в районе набережной адмирала Невельского. Оба судна принадлежат ООО «Беркут». Как установлено, причиной стало нарушение капитаном теплохода «Капитан Борздов» правил плавания судов. Его теплоход получил повреждения лакокрасочного покрытия, у судна «Москва-75» поврежден корпус.
Инцидент произошел 30 июня, но капитаны о происшествии, вопреки требованиям, не сообщили.
— Хабаровской транспортной прокуратурой завершена проверка по факту столкновения речных судов. ООО «Беркут» внесено представление. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, теплоход «Москва-75» отремонтирован, — сообщила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Красноярова.
Также по постановлениям Хабаровского транспортного прокурора капитаны привлечены к ответственности за скрытое происшествие (ст. 19.7 КоАП РФ), а виновник — и за нарушение правил плавания (ч. 1 ст. 11.7 КоАП РФ).
