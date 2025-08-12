На набережной Хабаровска столкнулись два теплохода

Столкновение судов «Капитан Борздов» и «Москва-75» произошло на Амуре в районе набережной адмирала Невельского. Оба судна принадлежат ООО «Беркут». Как установлено, причиной стало нарушение капитаном теплохода «Капитан Борздов» правил плавания судов. Его теплоход получил повреждения лакокрасочного покрытия, у судна «Москва-75» поврежден корпус.