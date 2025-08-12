У побережья Камчатки произошли землетрясения магнитудой 5,2 и 5,5

Утром во вторник, 12 августа, в Тихом океане произошло два землетрясения магнитудами 5,2 и 5,5. Эпицентр подземных толчков находился в 225 и в 220 километрах от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы Российской академии наук.