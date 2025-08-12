У побережья Камчатки произошли землетрясения магнитудой 5,2 и 5,5

«Эпицентр располагался по координатам 51.2967 северной широты, 160.2087 восточной долготы на глубине 11,7 километра», — говорится в заявлении учреждения. Очаг второго землетрясения залегал на глубине 8,5 километра в 220 километрах от города.
Как подчёркивают специалисты, эти сейсмособытия являются афтершоками основного землетрясения магнитудой 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля. В течение последних двух недель в регионе было зафиксировано свыше 400 подобных подземных толчков разной интенсивности.
Согласно прогнозу заведующего лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики Земли РАН, доктора геолого-минералогических наук Андрея Корженкова, землетрясения в регионе будут продолжаться ещё несколько лет. Эксперт предупреждает, что афтершоки, особенно сильные, продолжат смещать полуостров в юго-восточном направлении.