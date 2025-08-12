ТАСС: организаторы концерта «Пикника» в «Крокусе» не уведомили полицию о мероприятии

«Несмотря на то что организаторы прислали обращение о проведении концерта незаблаговременно, в УМВД 22 марта 2024 года в период с 17:00 до 18:00 инспектором-кинологом ЦКС было проведено обследование места проведения мероприятия и прилегающей к нему территории, о чем составлен соответствующий акт», — говорится в документах, в которых записаны показания свидетеля. С ними ознакомилось РИА Новости.