МЧС: На Камчатке за сутки зарегистрировали 18 афтершоков магнитудой до 5,5

Во временных пунктах размещения находятся 22 человека, включая троих несовершеннолетних. Психологи ведомства продолжают оказывать пострадавшим необходимую поддержку.
Одновременно с землетрясениями сохраняется опасность вулканической активности. Ключевской вулкан выпустил два пепловых выброса за сутки. Специалисты предупреждают о риске размыва части автодороги Мильково — Усть-Камчатск и не исключают вероятность крупного извержения с пепловым столбом до 12 километров.
А ранее в Тихом океане произошло два землетрясения магнитудами 5,2 и 5,5. Эпицентр подземных толчков находился в 225 и в 220 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг второго землетрясения залегал на глубине 8,5 километра в 220 километрах от города.