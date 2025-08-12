МЧС: На Камчатке за сутки зарегистрировали 18 афтершоков магнитудой до 5,5

А ранее в Тихом океане произошло два землетрясения магнитудами 5,2 и 5,5. Эпицентр подземных толчков находился в 225 и в 220 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг второго землетрясения залегал на глубине 8,5 километра в 220 километрах от города.