Начальника поезда убили на перроне вокзала в Актобе

В Актобе 47-летнего мужчину убили прямо на перроне железнодорожного вокзала. Убитый оказался начальником поезда. Подозреваемого в нападении уже задержали, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

Преступление было совершено прямо под камерами видеонаблюдения.

Как сообщили в полиции, к стоявшему на перроне мужчине подошел прохожий, попросил сигарету. Услышав отказ, вытащил нож и нанес шесть ударов. После этого он, не прячась, вытер кровь с лезвия, бросил взгляд на камеру и спокойно ушел.

28-летнего подозреваемого уже задержали. Выяснилось, что он уже имеет судимость и находился на пробационном контроле. Теперь ему грозит срок за умышленное убийство.

Мотив жестокой расправы в полиции не называют. При этом начальник поезда в этот день находился в отпуске.

«Трагедия произошла во время его отдыха. Расследование ведут правоохранительные органы. Акционерное общество “Пассажирские перевозки” оказало необходимую материальную помощь семье погибшего. Руководство компании и его коллеги выражают глубокие соболезнования родным и близким», — сообщили в АО «Пассажирские перевозки».