Омскую компанию оштрафовали за взятку сотруднику ОАО «РЖД»

По инициативе омской транспортной прокуратуры оштрафована ООО «Сибмост» за совершение коррупционного правонарушения. Следователями ведомства установлено, что в августе 2024 года представитель фирмы «Сибмост» передал незаконное вознаграждение в размере 228 тысяч рублей. Взятку получило должностное лицо Входнинской дистанции электроснабжения (структурное подразделение филиала ОАО «РЖД») за общее покровительство при проведении подрядных работ на объекте железнодорожного транспорта.