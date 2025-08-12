Ричмонд
Омскую компанию оштрафовали за взятку сотруднику ОАО «РЖД»

Заручится покровительством за четверть миллиона рублей пыталась омская фирма «Сибмост».

Источник: Комсомольская правда

По возбужденному делу «о незаконном вознаграждении» оштрафована омская фирма «Сибмост», попавшаяся на взятке должностному лицу из структурного подразделения ОАО «РЖД». Информация поделился телеграм-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».

По инициативе омской транспортной прокуратуры оштрафована ООО «Сибмост» за совершение коррупционного правонарушения. Следователями ведомства установлено, что в августе 2024 года представитель фирмы «Сибмост» передал незаконное вознаграждение в размере 228 тысяч рублей. Взятку получило должностное лицо Входнинской дистанции электроснабжения (структурное подразделение филиала ОАО «РЖД») за общее покровительство при проведении подрядных работ на объекте железнодорожного транспорта.

На основании возбужденного уголовного дела об административном правонарушении, фирма «Сибмост» привлечена к административной ответственности с назначением штрафа в размере 500 тысяч рублей и конфискацией суммы незаконно переданных денежных средств.