Ребёнок погиб при ДТП на трассе Амур по дороге из Биробиджана в Хабаровск

11 августа около 5 утра в Смидовичском районе водитель легкового автомобиля «Сузуки Вагон» двигался по направлению из Биробиджана в Хабаровск. В зоне дорожных работ мужчина не выбрал безопасную скорость и столкнулся с работающим экскаватором.