Ребёнок погиб при ДТП на трассе Амур по дороге из Биробиджана в Хабаровск

Авария произошла в Смидовичском районе Еврейской автономной области, сообщила ГИБДД.

Источник: РИА "Новости"

В Еврейской автономной области на федеральной автодороге «Амур» произошло смертельное ДТП, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по ЕАО.

11 августа около 5 утра в Смидовичском районе водитель легкового автомобиля «Сузуки Вагон» двигался по направлению из Биробиджана в Хабаровск. В зоне дорожных работ мужчина не выбрал безопасную скорость и столкнулся с работающим экскаватором.

В аварии получили травмы различной степени тяжести водитель и пассажиры. К сожалению, несовершеннолетний пассажир скончался от полученных ранений.

Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция ЕАО.