Ребёнок погиб при ДТП на трассе Амур по дороге из Биробиджана в Хабаровск

В Еврейской автономной области на федеральной автодороге «Амур» произошло смертельное ДТП, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по ЕАО.
11 августа около 5 утра в Смидовичском районе водитель легкового автомобиля «Сузуки Вагон» двигался по направлению из Биробиджана в Хабаровск. В зоне дорожных работ мужчина не выбрал безопасную скорость и столкнулся с работающим экскаватором.
В аварии получили травмы различной степени тяжести водитель и пассажиры. К сожалению, несовершеннолетний пассажир скончался от полученных ранений.
Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция ЕАО.