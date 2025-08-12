В Ингушетии два человека погибли при столкновении четырех машин

На федеральной трассе «Кавказ» в Ингушетии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами. На 589-м километре автодороги столкнулись четыре автомобиля: Lada Granta, Lada Vesta, Toyota Camry и Mercedes.
По данным регионального управления МЧС, в результате аварии два человека погибли на месте, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были оперативно доставлены каретами скорой помощи в травматологическое отделение центральной районной больницы города Сунжа.
Среди пострадавших несовершеннолетних нет. Специалисты экстренных служб продолжают работу на месте происшествия, устанавливая причины и обстоятельства случившегося.
