В Ингушетии два человека погибли при столкновении четырех машин

На федеральной трассе «Кавказ» в Ингушетии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами.

На федеральной трассе «Кавказ» в Ингушетии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами. На 589-м километре автодороги столкнулись четыре автомобиля: Lada Granta, Lada Vesta, Toyota Camry и Mercedes.

По данным регионального управления МЧС, в результате аварии два человека погибли на месте, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были оперативно доставлены каретами скорой помощи в травматологическое отделение центральной районной больницы города Сунжа.

Среди пострадавших несовершеннолетних нет. Специалисты экстренных служб продолжают работу на месте происшествия, устанавливая причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что поезд протаранил выехавший на пути в Тульской области грузовик.