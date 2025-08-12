Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина, скрывавшийся в США после смертельного ДТП в Иркутской области, возвращён в Россию

В Иркутске началось судебное разбирательство по делу 48-летнего мужчины, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель местного жителя.

В Иркутске началось судебное разбирательство по делу 48-летнего мужчины, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона, пишет «Российская газета».

Первоначально судебное дело было открыто в 2020 году, однако расследование приостановили из-за бегства подозреваемого. В течение нескольких лет он находился в международном розыске.

Недавно фигуранта обнаружили на территории США, и в рамках международного сотрудничества по борьбе с преступностью он был экстрадирован обратно в Россию. В июне текущего года мужчина прибыл в страну и помещён в следственный изолятор.

Суд продлил меру пресечения в виде ареста до 15 декабря. Следующее заседание назначено на 20 августа.

Ранее сообщалось, что другой водитель каршеринга, сбивший женщин в Санкт-Петербурге, имел две судимости за смертельные аварии.