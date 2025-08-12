Ричмонд
В Москву доложат дело о падении плиты на годовалого мальчика под Челябинском

В Москву доложат уголовное дело о падении облицовочной плиты на годовалого мальчика в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, все произошло в Трехгорном вечером 10 августа. На ребенка обрушилась плитка с подпорной стенки газона, когда он гулял с мамой.

Малыш получил травмы головы и тела, его госпитализировали. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ).

Председатель Следственного комитета России дал поручение и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

Ранее также сообщалось, что речь идет о халатности в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками городского учреждения «Служба заказчика».