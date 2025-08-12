В Венесуэле признали победу Путина

Кроме того, Мадуро отметил, что Россия и лично Владимир Путин добились успехов не только в экономической сфере, но и на политическом, военном и дипломатическом направлениях. Он подчеркнул, что Россия смогла отстоять свою независимость и суверенитет в условиях давления извне.