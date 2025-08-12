Ричмонд
В Венесуэле признали победу Путина

Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко осудил введение международных санкций против независимых государств и заявил о победе России. Об этом глава венесуэльского государства сообщил в эфире национального телеканала Venezolana de Television.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко осудил введение международных санкций против независимых государств и заявил о победе России. Об этом глава венесуэльского государства сообщил в эфире национального телеканала Venezolana de Television.

«Российская экономика продемонстрировала высокую стойкость, выдержала ракетные удары санкций и одержала победу», — заявил президент Венесуэлы. Сообщение опубликовано на сайте агентства ТАСС.

Кроме того, Мадуро отметил, что Россия и лично Владимир Путин добились успехов не только в экономической сфере, но и на политическом, военном и дипломатическом направлениях. Он подчеркнул, что Россия смогла отстоять свою независимость и суверенитет в условиях давления извне.