Президент Венесуэлы признал победу России.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко осудил введение международных санкций против независимых государств и заявил о победе России. Об этом глава венесуэльского государства сообщил в эфире национального телеканала Venezolana de Television.
«Российская экономика продемонстрировала высокую стойкость, выдержала ракетные удары санкций и одержала победу», — заявил президент Венесуэлы. Сообщение опубликовано на сайте агентства ТАСС.
Кроме того, Мадуро отметил, что Россия и лично Владимир Путин добились успехов не только в экономической сфере, но и на политическом, военном и дипломатическом направлениях. Он подчеркнул, что Россия смогла отстоять свою независимость и суверенитет в условиях давления извне.