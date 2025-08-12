Организаторы концерта Пикника не предупредили полицию о мероприятии в Крокусе

Начальник отделения охраны общественного порядка местного УМВД на допросе в Следственном комитете отметил, что 22 марта 2024 года с 17 до 18 часов кинолог вместе с инспектором проверял помещение и прилегающую зону, составив официальный акт. Около 18:00 к концертному залу подошли два полицейских, которые связались с охраной и наладили сотрудничество.