Организаторы концерта Пикника не предупредили полицию о мероприятии в Крокусе

Начальник отделения охраны общественного порядка местного УМВД на допросе в Следственном комитете отметил, что 22 марта 2024 года с 17 до 18 часов кинолог вместе с инспектором проверял помещение и прилегающую зону, составив официальный акт. Около 18:00 к концертному залу подошли два полицейских, которые связались с охраной и наладили сотрудничество.
В материалах дела указано, что MSM Group признана потерпевшей стороной по уголовному производству, связанному с терактом. Один из посетителей — москвич Александр Загоскин — подал иск с требованием компенсации за нанесённый ущерб здоровью в сумме одного миллиона рублей. Суд в иске отказал.
А ранее житель Магадана получил 5,5 года колонии за пропаганду терроризма в соцсетях. Мужчина публично оправдывал деятельность запрещённых в России украинских террористических группировок, а также призывал к повторению терактов, подобных нападению на «Крокус Сити Холл».