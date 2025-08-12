В Севастополе иркутянин проглотил партию наркотиков, чтобы не попасться полиции

В Севастополе 37-летний житель Иркутска оказался в поле зрения полиции, когда, испугавшись инспекторов ДПС, проглотил два свёртка с запрещённым веществом. Позже он сам вызвал скорую помощь, не справившись с последствиями, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Севастополю.