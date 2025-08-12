В Севастополе иркутянин проглотил партию наркотиков, чтобы не попасться полиции

В Севастополе 37-летний житель Иркутска оказался в поле зрения полиции, когда, испугавшись инспекторов ДПС, проглотил два свёртка с запрещённым веществом. Позже он сам вызвал скорую помощь, не справившись с последствиями, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Севастополю.
Как выяснилось, мужчина, ранее судимый за имущественные преступления, приобрёл запрещённое вещество для личного употребления через так называемую «закладку». После этого он отправился домой на такси, однако по пути транспортное средство было остановлено за нарушение правил дорожного движения.
Опасаясь задержания, мужчина проглотил два свёртка. Уже вечером, испытывая дискомфорт, он обратился за медицинской помощью. Медики извлекли инородные предметы — два полимерных свёртка с порошкообразным веществом массой более одного грамма, что квалифицируется как крупный размер.
Информация о находке была оперативно передана в полицию. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ленинскому району Севастополя изъяли вещество и задержали подозреваемого. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств). Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее в Зиме сотрудники полиции задержали велосипедиста с пакетом запрещенного вещества. Инцидент произошёл во время профилактического рейда по контролю за оборотом наркотиков.