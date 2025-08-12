Ричмонд
В России звучит беспилотная опасность: карта атак дронов ВСУ 12 августа

В пяти регионах России объявлена опасность атаки БПЛА. В Ставрополье слышны взрывы и работа противовоздушной обороны, пишет РБК. В нескольких областях ограничена работа мобильного интернета. Губернаторы призывают жителей игнорировать провокации и укрыться в безопасном месте. Подробнее о ночной атаке беспилотников ВСУ на российские регионы — в материале URA.RU.

В нескольких регионах России звучит опасность атаки дронов Украины.

В пяти регионах России объявлена опасность атаки БПЛА. В Ставрополье слышны взрывы и работа противовоздушной обороны, пишет РБК. В нескольких областях ограничена работа мобильного интернета. Губернаторы призывают жителей игнорировать провокации и укрыться в безопасном месте. Подробнее о ночной атаке беспилотников ВСУ на российские регионы — в материале URA.RU.

Легенда картыФото: URA.RU.

Ставропольский край.

На территории Ставропольского края объявлялась опасность атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем telegram-канале, призвав жителей следить за передаваемыми сообщениями и в случае необходимости обращаться по телефону 112.

В небе над несколькими районами Ставрополя слышались взрывы, звуки дронов, работало ПВО, пишет РБК. Там отмечают, что на месте падения обломков одного из сбитых БПЛА был дым.

Кабардино-Балкария.

На территории республики объявлена угроза ударов беспилотников Украины. Также возможно замедление работы мобильного интернета для обеспечения безопасности жителей. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков. Он также призвал жителей:

не приближаться к обломкам дронов и не взаимодействовать с ними; при возможности предупреждать окружающих об опасности; выбрать безопасное место вне зоны видимости дрона;сообщить о факте, месте и времени обнаружения БПЛА, а в случае близости дрона — не пользоваться телефонами.

Северная Осетия.

В республике введена опасность атаки дронов. Возможно медленное соединение мобильного интернета и связи. Губернатор региона Сергей Меняйло в своем telegram-канале призвал жителей сохранять спокойствие, игнорировать провокации и доверять только проверенной информации.

Белгородская область.

В регионе объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Воронежская область.

В области объявлена угроза ударов дронов. Об этом сообщила глава региона Александр Гусев. Он призвал жителей сохранять спокойствие, держаться подальше от окон и следить за сообщениями МЧС. Также он сообщил, что средства ПВО приведены в готовность.

Пензенская область.

В регионе был объявлен режим беспилотной опасности. Введены ограничения мобильного интернета для безопасности населения, отметил глава области Олег Мельниченко в своем telegram-канале.

