Полиция задержала курьера аферистов в Подмосковье

«По имеющейся информации, на телефон потерпевшей позвонил якобы сотрудник телекоммуникационной компании и сообщил, что для продления договора необходимо продиктовать номер СНИЛС. Пожилая гражданка предоставила данные, и разговор прекратился. Но через некоторое время с ней связалась женщина, представившаяся сотрудницей прокуратуры. Она заявила, что от имени пенсионерки неизвестные пытались перевести денежные средства террористической организации, которая находится на Украине. Женщине посоветовали снять ее сбережения с банковских счетов, чтобы их задекларировать. Согласившись, пенсионерка направилась в банк. Однако бдительная работница финансовой организации заподозрила, что клиентка может находиться под влиянием мошенников, и обратилась в полицию. Прибывшему в учреждение оперуполномоченному уголовного розыска Наро-Фоминского отдела полиции удалось убедить женщину в том, что ее пытаются обмануть аферисты. Пенсионерка поверила полицейскому и уже под его контролем продолжила общение со злоумышленниками. После того как она сообщила незнакомцам, что обналичила 567 тыс. руб., к ней выдвинулся курьер. В процессе передачи муляжа денежных средств молодой человек был задержан оперативником», — говорится в сообщении.