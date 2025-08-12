Ричмонд
Полиция задержала курьера аферистов в Подмосковье

Сотрудник уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу задержал 19-летнего юношу, подозреваемого в оказании содействия телефонным мошенникам, которые пытались обманом похитить денежные средства у 86-летней пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«По имеющейся информации, на телефон потерпевшей позвонил якобы сотрудник телекоммуникационной компании и сообщил, что для продления договора необходимо продиктовать номер СНИЛС. Пожилая гражданка предоставила данные, и разговор прекратился. Но через некоторое время с ней связалась женщина, представившаяся сотрудницей прокуратуры. Она заявила, что от имени пенсионерки неизвестные пытались перевести денежные средства террористической организации, которая находится на Украине. Женщине посоветовали снять ее сбережения с банковских счетов, чтобы их задекларировать. Согласившись, пенсионерка направилась в банк. Однако бдительная работница финансовой организации заподозрила, что клиентка может находиться под влиянием мошенников, и обратилась в полицию. Прибывшему в учреждение оперуполномоченному уголовного розыска Наро-Фоминского отдела полиции удалось убедить женщину в том, что ее пытаются обмануть аферисты. Пенсионерка поверила полицейскому и уже под его контролем продолжила общение со злоумышленниками. После того как она сообщила незнакомцам, что обналичила 567 тыс. руб., к ней выдвинулся курьер. В процессе передачи муляжа денежных средств молодой человек был задержан оперативником», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на допросе злоумышленник рассказал, что нашел подработку в одном из мессенджеров. За каждый выполненный заказ кураторы обещали ему заплатить до 15 тыс. руб.

В отношении соучастника мошенничества возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников преступления, а также причастности задержанного к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.