В Новосибирске водитель сбил подростка на пешеходном переходе

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Polo ехал по улице Титова и у дома № 92 совершил наезд на пешехода — 16-летнего подростка, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Характер повреждений уточняется.