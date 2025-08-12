Ричмонд
В Новосибирске водитель сбил подростка на пешеходном переходе

Мальчик получил травмы и был госпитализирован.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе Новосибирска минувшей ночью произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Polo ехал по улице Титова и у дома № 92 совершил наезд на пешехода — 16-летнего подростка, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Характер повреждений уточняется.

На месте работал наряд ДПС. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.