Новосибирца заключили под стражу за попытку утопить возлюбленную и её дочь в ванной

В Новосибирской области суд избрал меру пресечения 23-летнему мужчине, обвиняемому в покушении на убийство сожительницы и её малолетней дочери, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Подозреваемого заключили под стражу на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 8 октября.
Напомним, происшествие случилось 8 августа в Татарске. Там мужчина избил возлюбленную и её дочь, после чего заставил их пройти в ванную, угрожая ножом. Затем фигурант дела начал их поочередно топить.
Позже в квартиру вернулись другие жильцы, благодаря чему пострадавшим удалось спастись.
ИА Сибинформ