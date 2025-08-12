Муж насмерть забил жену сковородкой и сжег тело из-за спора о недвижимости

Рано утром 6 января 2025 года мужчина вновь приехал за сыновьями. Расследование установило, что в момент его нахождения в доме системы видеонаблюдения были отключены. Затем Юн отвез подростков на тренировку. Спустя некоторое время к дому подъехал автомобиль, идентичный машине подозреваемого, после чего там вспыхнул пожар. Останки Айрин с признаками сильных ожогов нашли в ее кабинете. Последующая экспертиза выявила, что перед смертью ей нанесли множественные удары двумя металлическими бейсбольными битами и сковородой.