Муж насмерть забил жену сковородкой и сжег тело из-за спора о недвижимости

В Калифорнии (США) миллионера обвиняют в жестоком убийстве супруги. Сообщение об этом публикует Daily Mail.
6 января 2025 года известного врача Айрин Гау-Лай обнаружили погибшей при пожаре в кабинете их с мужем дома в престижном пригороде Лос-Анджелеса Сан-Марино. В августе стало известно, что в расправе над женщиной обвинен ее 63-летний муж Юн Лай. Следствие полагает, что мужчина забил жену кухонной сковородой в ее кабинете, а затем устроил поджог.
Айрин и Юн состояли в браке 22 года, проживали раздельно, но официально не развелись. Супруги владели значительным портфелем элитной недвижимости, что являлось постоянным источником конфликтов. В 2024 году Айрин повторно инициировала судебный процесс о расторжении брачного договора, обнаружив несколько новых объектов собственности, которые Юн не включил в документ. Одновременно она подала на развод.
В переписке с братом Айрин упоминала, что Юн умолял ее о примирении. В сентябре 2024-го брачный контракт был аннулирован, а женщину признали совладелицей всей совместной собственности. Юн переехал из дома, где проживали Айрин и их двое 16-летних сыновей, но продолжал регулярно возить детей на бейсбольные тренировки.
Рано утром 6 января 2025 года мужчина вновь приехал за сыновьями. Расследование установило, что в момент его нахождения в доме системы видеонаблюдения были отключены. Затем Юн отвез подростков на тренировку. Спустя некоторое время к дому подъехал автомобиль, идентичный машине подозреваемого, после чего там вспыхнул пожар. Останки Айрин с признаками сильных ожогов нашли в ее кабинете. Последующая экспертиза выявила, что перед смертью ей нанесли множественные удары двумя металлическими бейсбольными битами и сковородой.
Свидетельство соседки указывает, что Юн находился внутри здания незадолго до возгорания, при этом заявив ей, что детей на занятия отвезла жена. Мужчине предъявлено официальное обвинение в убийстве супруги. Он внес залог в размере 2,25 миллиона долларов (178,6 миллиона рублей) и заявляет о намерении доказать на суде несостоятельность выдвинутых против него обвинений.
Читайте также: Умерший на 10 минут мужчина рассказал о том, что увидел по ту сторону.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.