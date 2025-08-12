Иркутского водителя, сбившего пешехода, экстрадировали из США

По данным следствия, в ноябре 2017 года в Ленинском округе Иркутска мужчина на высокой скорости ехал на автомобиле Nissan Teana и сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Виновнику аварии избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.