Иркутского водителя, сбившего пешехода, экстрадировали из США

ИРКУТСК, 12 авг — РИА Новости. Фигурант уголовного дела, совершивший ДТП со смертельным исходом, несколько лет скрывался от правосудия за границей и был экстрадирован в Иркутск из США, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
По данным следствия, в ноябре 2017 года в Ленинском округе Иркутска мужчина на высокой скорости ехал на автомобиле Nissan Teana и сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Виновнику аварии избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В декабре 2022 года подозреваемый, пытаясь избежать уголовной ответственности, покинул территорию России. Позже сотрудниками Интерпола регионального главка МВД организовали его международный розыск. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что мужчина скрывался от правосудия в Белоруссии, Турции, Таиланде и США.
«Благодаря взаимодействию с зарубежными коллегами по каналам Интерпола удалось отследить трансграничные перемещения разыскиваемого и установить его местонахождение. В текущем году по запросу российской стороны иркутянин задержан на территории Соединённых Штатов Америки и в июне текущего года выдан правоохранительным органам России», — говорится в сообщении.
По данным полиции, это первый случай в истории Иркутской области экстрадиции преступника из США. В настоящий момент 43-летний обвиняемый содержится под стражей до вынесения приговора суда.