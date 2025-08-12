В Красноярском крае автобус с 20 пассажирами съехал в кювет и перевернулся

В Абанском районе Красноярского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Рано утром на 159-м километре автодороги «Канск — Абан — Богучаны» водитель автобуса King Long, следовавшего по маршруту Красноярск — Кодинск, допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.