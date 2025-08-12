Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае автобус с 20 пассажирами съехал в кювет и перевернулся

В Абанском районе Красноярского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.

В Абанском районе Красноярского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Рано утром на 159-м километре автодороги «Канск — Абан — Богучаны» водитель автобуса King Long, следовавшего по маршруту Красноярск — Кодинск, допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

По предварительной информации, в момент аварии в салоне находилось 20 пассажиров. В результате происшествия одна женщина обратилась за медицинской помощью.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося. На месте ДТП продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии два человека погибли при столкновении четырех машин.