В Екатеринбурге водитель BMW сбил пешехода на улице Краснолесья

На улице Краснолесья в Екатеринбурге BMW сбил пешехода.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

Вечером 11 августа на улице Краснолесья, 123 в Екатеринбурге автомобиль BMW сбил пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительным данным, водитель BMW наехал на мужчину, переходившего проезжую часть. Пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в областную больницу № 1.

Личность пешехода, точное место наезда, а также причины и условия, способствовавшие ДТП, выясняют сотрудники ДПС.

— Проводится экспертиза технического состояния транспортного средства, — уточнили в региональной ГАИ.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД, особенно вблизи пешеходных переходов и в жилых зонах. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в безопасности, и использовать световозвращающие элементы в темное время суток.