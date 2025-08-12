В Екатеринбурге водитель BMW сбил пешехода на улице Краснолесья

Вечером 11 августа на улице Краснолесья, 123 в Екатеринбурге автомобиль BMW сбил пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, водитель BMW наехал на мужчину, переходившего проезжую часть. Пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в областную больницу № 1.
Личность пешехода, точное место наезда, а также причины и условия, способствовавшие ДТП, выясняют сотрудники ДПС.
— Проводится экспертиза технического состояния транспортного средства, — уточнили в региональной ГАИ.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД, особенно вблизи пешеходных переходов и в жилых зонах. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в безопасности, и использовать световозвращающие элементы в темное время суток.