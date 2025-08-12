В Екатеринбурге водитель BMW сбил пешехода на улице Краснолесья

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД, особенно вблизи пешеходных переходов и в жилых зонах. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в безопасности, и использовать световозвращающие элементы в темное время суток.