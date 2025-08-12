В Ростовской области отразили атаку БПЛА

«Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал», — написал он.
Слюсарь добавил, что в трех частных домах выбиты стекла, в доме на четыре квартиры повреждены кровля, окна и забор.
Информация о последствиях на земле будет уточняться.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.