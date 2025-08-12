Ричмонд
В Кузбассе 12-летний мотоциклист погиб в лобовом столкновении с грузовиком

В Гурьевском районе Кемеровской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего.

В Гурьевском районе Кемеровской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. По предварительным данным, 12-летний мальчик, управлявший мотоциклом, выехал на встречную полосу технологической дороги между Салаиром и карьером, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате полученных травм ребёнок скончался на месте.

Следственными органами СК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. На месте работают следователи и криминалисты, допрашиваются свидетели, планируется проведение автотехнической экспертизы.

Прокуратура региона организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Результаты расследования уголовного дела взяты под особый контроль надзорного ведомства.

