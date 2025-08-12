В Кузбассе 12-летний мотоциклист погиб в лобовом столкновении с грузовиком

В Гурьевском районе Кемеровской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. По предварительным данным, 12-летний мальчик, управлявший мотоциклом, выехал на встречную полосу технологической дороги между Салаиром и карьером, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате полученных травм ребёнок скончался на месте.