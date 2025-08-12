Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван худший сценарий переговоров Трампа и Путина для Зеленского

Наихудшим сценарием для Украины и Европы будет соглашение президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина будущих переговорах. Об этом сообщает издание Finicial Times (FT).

Худшим сценарием для Украины станет соглашение об обмене территориями.

Наихудшим сценарием для Украины и Европы будет соглашение президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина будущих переговорах. Об этом сообщает издание Finicial Times (FT).

«Для украинцев и европейцев наихудшим сценарием является то, что Трамп и Путин выйдут из встречи с соглашением об “обмене территориями”, что будет означать, что Украина навсегда уступит России значительные участки своей территории», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте FT.

В публикации отмечается, что в Европе нарастают опасения относительно возможного политического курса США. По мнению дипломатов, соглашение об обмене территориями может быть воспринято как компромисс между Вашингтоном и Москвой, который негативно отразится на безопасности всего континента.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше