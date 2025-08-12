Ричмонд
В Красноярском крае при слете автобуса в кювет пострадал человек

В Красноярском крае автобус с 20 пассажирами слетел в кювет, пострадал человек.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОЯРСК, 12 авг — РИА Новости. Рейсовый автобус с 20 пассажирами слетел в кювет и лег на бок в Красноярском крае, за медицинской помощью обратился один человек, сообщает краевой главк МВД.

«Сегодня рано утром на 159-м километре автодороги Канск — Абан — Богучаны водитель автобуса King Long, двигаясь по маршруту Красноярск — Кодинск в районе села Хандальск, допустил съезд транспортного средства в левый кювет с последующим его опрокидыванием», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за медицинской помощью обратилась пассажирка автобуса. Всего в автобусе находились 20 человек.