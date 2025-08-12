Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ отразили атаку ВСУ в Ростовской области

Сегодня ночью российские военные предотвратили атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

В Ростовской области российские военные отразили атаку ВСУ.

Сегодня ночью российские военные предотвратили атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

«Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал», — сказано в сообщении telegram-канала губернатора.

Кроме того, сообщается, что ударная волна повредила стекла в трех частных домах. В здании на четыре квартиры отмечены разрушения кровли, окон и забора.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше