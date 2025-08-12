В Ростовской области отразили ночную атаку дронов

В Миллеровском районе Ростовской области ночью была отражена атака БПЛА. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, жертв и пострадавших среди населения нет.
По предварительным данным, в результате инцидента повреждены три частных дома — выбиты стекла. В четырехквартирном жилом доме повреждены кровля, оконные конструкции и забор.
«Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал», — написал он.
Ранее сообщалось, что над двумя российскими регионами сбили БПЛА.
