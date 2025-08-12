Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области отразили ночную атаку дронов

В Миллеровском районе Ростовской области ночью была отражена атака беспилотного летательного аппарата.

В Миллеровском районе Ростовской области ночью была отражена атака БПЛА. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, жертв и пострадавших среди населения нет.

По предварительным данным, в результате инцидента повреждены три частных дома — выбиты стекла. В четырехквартирном жилом доме повреждены кровля, оконные конструкции и забор.

«Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал», — написал он.

Ранее сообщалось, что над двумя российскими регионами сбили БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше