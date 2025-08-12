Telegraph: Зеленский смягчил позицию в вопросе территорий перед встречей Путина и Трампа

Зеленский готов пойти на уступки в вопросе территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский готов допустить уступки по уже контролируемым Россией территориям ради прекращения боевых действий. Об этом сообщает британская газета Telegraph.
«Украина могла бы согласиться прекратить боевые действия и уступить территории, уже занятые Россией в рамках плана, поддерживаемого европейцами», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что смягчение позиции происходит перед саммитом России и США на Аляске.
Также подчеркивается, что, несмотря на готовность к уступкам, украинская сторона согласится на мирное урегулирование только при условии получения четких гарантий безопасности. Речь идет о поставках западного оружия и предоставлении Украине перспективы вступления в НАТО.