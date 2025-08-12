Несколько домов получили повреждения из-за атаки БПЛА на Ростовскую область

Боевики ВСУ вновь ударили по территории Ростовской области. Повреждения получили частные дома в Миллеровском районе. Никто не пострадал. Об этом уведомил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его данным, в трех частных домах в результате падения обломков БПЛА выбиты стекла. Кроме того, повреждена кровля и окна в жилом здании на четыре квартиры.
«Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал… Информация о последствиях на земле будет уточняться», — написал Юрий Слюсарь.
Несколько дней продолжались атаки ВСУ на Кубань. 10 августа обломки беспилотников обнаружили в ряде муниципалитетов. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Темрюке, где из-за падения фрагментов БПЛА загорелась сухая трава на площади 800 квадратных метров.