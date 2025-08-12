В Красноярском крае мать и сын погибли из-за отравления угарным газом

В Красноярском крае 61-летняя женщина и ее 38-летний сын погибли в результате отравления угарным газом. Об этом сообщили в СК региона.
Трагедия произошла в частном доме в селе Новокамала Рыбинского района. Тела обнаружили соседи утром 11 августа. Они не видели погибших около четырех дней и решили навестить. Однако зайдя в дом обнаружили тела матери и сына, а также следы гари и задымления.
Следователи осмотрели место происшествия и обнаружили окурок. По предварительной версии следствия, женщина бросила непотушенную сигарету на пол. Это привело к тому, что вещи загорелись. Во время возникновения пожара жильцы дома спали.
«Внутри помещение было закопченным, но как такового огня никто не видел, поэтому соседи обнаружили тела спустя такое количество времени. Произошло тление сигареты, от этого образовался угарный газ. Известно, что погибшие злоупотребляли спиртными напитками, возможно, из-за этого не проснулись», — уточнила представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина корреспонденту krsk.aif.ru.
Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
