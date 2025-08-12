В Красноярском крае мать и сын погибли из-за отравления угарным газом

«Внутри помещение было закопченным, но как такового огня никто не видел, поэтому соседи обнаружили тела спустя такое количество времени. Произошло тление сигареты, от этого образовался угарный газ. Известно, что погибшие злоупотребляли спиртными напитками, возможно, из-за этого не проснулись», — уточнила представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина корреспонденту krsk.aif.ru.