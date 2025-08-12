Жители Омской области стали чаще встречаться с медведями

На севере Омской области заметили медведей, выходящих к жилищам людей. Жительница села Усть-Ишим в социальных сетях сообщила о нападении «косолапых» на домашний скот. Жители села Никольск потеряли за одну ночь семь коров. Видели хищников и переплывающих реку. Местные бояться ходить в лес за грибами.
Две недели назад медведь был замечен в Горьковском районе. Также «косолапого» на видео засняли туристы около озера Данилово.
Специалисты отмечают, что выход медведей к населенным пунктам связан с дефицитом пищи в естественной среде обитания.
Ранее мы писали, что в апреле с хищниками встречались жители деревни Большая Бича Усть-Ишимского района и жители деревни Бобровка Тарского района.
Популяция медведей в Омской области значительно выросла. В 2025 году в лесах региона обитало 2465 особей.