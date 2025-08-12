Жители Омской области стали чаще встречаться с медведями

На севере Омской области заметили медведей, выходящих к жилищам людей. Жительница села Усть-Ишим в социальных сетях сообщила о нападении «косолапых» на домашний скот. Жители села Никольск потеряли за одну ночь семь коров. Видели хищников и переплывающих реку. Местные бояться ходить в лес за грибами.