Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Омской области стали чаще встречаться с медведями

На севере региона зафиксированы случаи нападения медведей на домашний скот.

Источник: Freepik

На севере Омской области заметили медведей, выходящих к жилищам людей. Жительница села Усть-Ишим в социальных сетях сообщила о нападении «косолапых» на домашний скот. Жители села Никольск потеряли за одну ночь семь коров. Видели хищников и переплывающих реку. Местные бояться ходить в лес за грибами.

Две недели назад медведь был замечен в Горьковском районе. Также «косолапого» на видео засняли туристы около озера Данилово.

Специалисты отмечают, что выход медведей к населенным пунктам связан с дефицитом пищи в естественной среде обитания.

Ранее мы писали, что в апреле с хищниками встречались жители деревни Большая Бича Усть-Ишимского района и жители деревни Бобровка Тарского района.

Популяция медведей в Омской области значительно выросла. В 2025 году в лесах региона обитало 2465 особей.