Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку БПЛА, выбиты стёкла в частных домах

В Миллеровском районе Ростовской области российские военнослужащие отразили атаку украинских беспилотников. По оперативным данным, никто из людей не пострадал. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

В результате происшествия повреждены стёкла в трёх частных домах. В доме на 4 квартиры повреждена кровля, окна и забор. Информация о последствиях будет уточняться.

Ранее в Ставрополе прогремело около пяти взрывов. По предварительным данным, сработали расчёты противовоздушной обороны. В Невинномысске была объявлена воздушная тревога. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше