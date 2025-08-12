Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку БПЛА, выбиты стёкла в частных домах

В результате происшествия повреждены стёкла в трёх частных домах. В доме на 4 квартиры повреждена кровля, окна и забор. Информация о последствиях будет уточняться.
Ранее в Ставрополе прогремело около пяти взрывов. По предварительным данным, сработали расчёты противовоздушной обороны. В Невинномысске была объявлена воздушная тревога. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше