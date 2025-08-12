Иномарку отбросило на тротуар после жёсткого ДТП в Перми

Иномарку отбросило на тротуар после жёсткого ДТП на перекрёстке в Перми, сообщают очевидцы в телеграм-канале «ЧП Пермь».
По словам горожан, авария произошла 11 августа около 22:00 на пересечении улиц Советской Армии и Декабристов. Судя по опубликованным кадрам, кроссовер Hyundai врезался в задний бампер каршерингового автомобиля Volkswagen Polo. От удара легковушка вылетела на тротуар и сбила дорожный знак.
Информации о пострадавших пока нет. Однако на кадрах видно, что рядом с местом происшествия находятся две машины скорой медицинской помощи.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о столкновении иномарок у правоохранительных органов. Сайт perm.aif.ru продолжит следить за ситуацией.
Напомним, ранее в ГУ МВД по Пермскому краю рассказали сайту perm.aif.ru подробности ДТП с автомобилем, перевернувшимся на крышу на улице Уинской в Перми 10 августа.