Иномарку отбросило на тротуар после жёсткого ДТП в Перми

По словам горожан, авария произошла 11 августа около 22:00 на пересечении улиц Советской Армии и Декабристов. Судя по опубликованным кадрам, кроссовер Hyundai врезался в задний бампер каршерингового автомобиля Volkswagen Polo. От удара легковушка вылетела на тротуар и сбила дорожный знак.