Оставившая новорождённую дочь в аэропорту Антальи Бурнашкина вернулась в Россию

Напомним, осенью прошлого года Екатерина Бурнашкина родила ребёнка в туалете воздушной гавани Антальи и оставила его там. Брошенную девочку обнаружила уборщица. Позднее новорождённую вернули на территорию РФ, где она попала в приёмную семью. После освобождения из тюрьмы в Турции Бурнашкина решила забрать ребёнка у приёмных родителей.