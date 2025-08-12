Ричмонд
В Челябинской области машина скорой помощи попала в тройное ДТП

В Магнитогорске столкнулись скорая и две легковушки.

Источник: ГАИ Магнитогорска

В Магнитогорске случилось тройное ДТП с участием машины скорой помощи.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, авария произошла во время дождя. Медицинский уазик ехал с включенными мигалкой и сиреной, 45-летний водитель торопился.

На улице Зеленой скорая врезалась в остановившуюся на дороге Skoda Octavia. За рулем иномарки был 62-летний мужчина. Skoda от удара сдвинулась с места, выехала на встречную полосу и врезалась там в LADA Granta.

В ДТП пострадал 26-летний пассажир LADA. Но обошлось без тяжелых травм: молодому человеку оказали первую помощь, госпитализация не потребовалась.