В Челябинской области машина скорой помощи попала в тройное ДТП

В Магнитогорске случилось тройное ДТП с участием машины скорой помощи.
Как рассказали в городской Госавтоинспекции, авария произошла во время дождя. Медицинский уазик ехал с включенными мигалкой и сиреной, 45-летний водитель торопился.
На улице Зеленой скорая врезалась в остановившуюся на дороге Skoda Octavia. За рулем иномарки был 62-летний мужчина. Skoda от удара сдвинулась с места, выехала на встречную полосу и врезалась там в LADA Granta.
В ДТП пострадал 26-летний пассажир LADA. Но обошлось без тяжелых травм: молодому человеку оказали первую помощь, госпитализация не потребовалась.