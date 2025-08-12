В Самарской области утром 12 августа объявлена угроза атаки БПЛА

В Самарской области во вторник 12 августа введён режим повышенной готовности из-за риска инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Жителям рекомендовано воздержаться от запуска любительских дронов, а при обнаружении подозрительных БПЛА немедленно сообщать в МЧС по номеру 112.
Следить за актуальной информацией необходимо только через официальные источники.
