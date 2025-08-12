Насмерть сбил пешехода и скрылся в США: водителя-лихача вернули в РФ спустя 2,5 года

Виновный в смертельном ДТП в Иркутске водитель более двух лет скрывался от правосудия. В 2022 году он сбежал из России за границу. Как стало известно, преступника экстрадировали из США в июне 2025 года. Такими подробностями поделились в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.