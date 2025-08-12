Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске тепловоз сошёл с рельсов на станции Комбинатская

Несмотря на произошедшее, задержек в движении подвижного состава на станции не было.

Источник: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура Омской области начала проверку обстоятельств схода тепловоза в районе станции Комбинатская. Инцидент произошёл около полуночи 11 августа в Советском округе. По предварительным данным, при проведении маневровых работ на путях примыкания к станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги произошёл сход с пути тепловоза ТЭМ18ДМ.

Однако, несмотря на инцидент, задержек в движении подвижного состава на станции не было. В настоящее время причины и обстоятельства происшествия уточняются.

Транспортная прокуратура Омской области проводит проверку по соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.