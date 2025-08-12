В Омске тепловоз сошёл с рельсов на станции Комбинатская

Транспортная прокуратура Омской области начала проверку обстоятельств схода тепловоза в районе станции Комбинатская. Инцидент произошёл около полуночи 11 августа в Советском округе. По предварительным данным, при проведении маневровых работ на путях примыкания к станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги произошёл сход с пути тепловоза ТЭМ18ДМ.