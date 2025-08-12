Россия объявила Дмитрия Быкова* в международный розыск

Писателя Дмитрия Быкова*, который был заочно арестован в РФ по статьям о распространении фейков об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, объявили в международный розыск. Это указано в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.