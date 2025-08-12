Ричмонд
Россия объявила Дмитрия Быкова* в международный розыск

Писателя Дмитрия Быкова*, который был заочно арестован в РФ по статьям о распространении фейков об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, объявили в международный розыск. Это указано в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

— 28 июля 2025 года объявлен в международный розыск, — приводит агентство выдержку из документов.

8 августа Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал Дмитрия Быкова*. Ему вменяют статью УК России о дискредитации Вооруженных сил России. Его обвиняют по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Также писатель не исполнял обязанности иностранного агента, поэтому ему вменяют статью 330.1 УК России.

До этого Следственный комитет России обратился в суд с просьбой заочно арестовать Быкова*. В середине июля его объявили в розыск по статье УК.

*Признан в России иностранным агентом.