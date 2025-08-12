Ричмонд
В Красноярском крае пассажирский автобус перевернулся на трассе

Ранним утром 12 августа на трассе в районе села Хандальск произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Автобус марки «Кинг Лонг», следовавший по маршруту Красноярск — Кодинск, съехал в кювет и опрокинулся.

По предварительным данным, в салоне находились 20 человек. Одна из пассажиров обратилась за медицинской помощью. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины аварии.

Обстоятельства инцидента выясняются. Официальная информация о состоянии пострадавших и подробностях ЧП будет опубликована позднее.

Ранее рассказывали, что смертельное ДТП произошло на трассе «Сибирь» в Красноярском крае: погибла 35-летняя женщина.