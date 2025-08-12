Ричмонд
Россиянин заплатит ₽700 тысяч за сгоревший во время ритуала лес

Житель Бурятии выплатит порядка 700 тысяч рублей в качестве компенсации за уничтожение лесного массива при проведении ритуала.

Житель Бурятии выплатит порядка 700 тысяч рублей в качестве компенсации за уничтожение лесного массива при проведении ритуала. Информация об этом размещена в Telegram-канале Babr Mash.

Мужчина проводил традиционный родовой обряд на территории Джидинского района, оставив без присмотра тлеющие благовония. Огонь быстро распространился на сухую растительность, а затем перекинулся на лесной покров.

Уточняется, что в результате пожара пострадало 23 гектара леса.

Виновник поджога обязан возместить все расходы, связанные с ликвидацией возгорания, в размере 670 тысяч 332 рублей.

