Оставившая дочь в аэропорту Антальи Бурнашкина будет участвовать в суде по опеке

Первоначально Бурнашкина была приговорена к 15 годам лишения свободы, однако позже дело было переквалифицировано на менее тяжкое обвинение. В июле текущего года россиянка была освобождена.
Сейчас она выражает намерение вернуть свою дочь. По словам адвоката, Екатерина планирует присутствовать на судебном заседании в России, где будет решаться вопрос об опеке над ребёнком.
Ранее Бурнашкина воссоединилась со своей семьёй в России. Хотя она и находилась в Турции дольше положенного срока, все вопросы с миграционной службой были успешно урегулированы. Напомним, осенью 2024 года российская туристка родила в туалете аэропорта Антальи и оставила новорождённую дочь. Девочку обнаружила уборщица. После оформления документов ребёнка вернули в Россию, где её удочерила приёмная семья.