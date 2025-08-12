Оставившая дочь в аэропорту Антальи Бурнашкина будет участвовать в суде по опеке

Ранее Бурнашкина воссоединилась со своей семьёй в России. Хотя она и находилась в Турции дольше положенного срока, все вопросы с миграционной службой были успешно урегулированы. Напомним, осенью 2024 года российская туристка родила в туалете аэропорта Антальи и оставила новорождённую дочь. Девочку обнаружила уборщица. После оформления документов ребёнка вернули в Россию, где её удочерила приёмная семья.