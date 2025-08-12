Politico назвало риск для НАТО, связанный с Россией

Робертсон также обратил внимание на слабую осведомленность британцев о состоянии национальной противовоздушной и противоракетной обороны. Он сообщил, что большинство граждан Великобритании не знают о ее отсутствии. Бывший генсек подчеркнул, что если бы общественность была информирована о дефиците в этой сфере, это могло бы существенно повлиять на общественное мнение по вопросу увеличения военного бюджета.