Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico назвало риск для НАТО, связанный с Россией

Одним из больших рисков для увеличения расходов во многих странах НАТО является убежденность в неизбежной угрозе, исходящей от России. Такое мнение высказал бывший глава НАТО Джордж Робертсон.

Бывший глава НАТО заявил, что восприятие России в качестве угрозы — риск.

Одним из больших рисков для увеличения расходов во многих странах НАТО является убежденность в неизбежной угрозе, исходящей от России. Такое мнение высказал бывший глава НАТО Джордж Робертсон.

«Привлечение общественности и убеждение ее в неминуемой угрозе со стороны России является одним из самых больших рисков для увеличения расходов во многих странах НАТО», — сказал бывший глава альянса. Он подчеркнул, что это трудно и потребует от политиков обрисовать, в чем на самом деле заключаются опасности и риски.

Робертсон также обратил внимание на слабую осведомленность британцев о состоянии национальной противовоздушной и противоракетной обороны. Он сообщил, что большинство граждан Великобритании не знают о ее отсутствии. Бывший генсек подчеркнул, что если бы общественность была информирована о дефиците в этой сфере, это могло бы существенно повлиять на общественное мнение по вопросу увеличения военного бюджета.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше